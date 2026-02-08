TFF 3. Lig'de 20. Hafta Maçları Başladı

TFF 3. Lig'de 20. hafta, yapılan 18 maçla başladı.
Ligde 1, 2 ve 3. Grup'ta dörder, 4. Grup'ta ise 6 maç yapıldı.
Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Karalar İnşaat Etimesgutspor-Çorluspor 1947: 2-2
Küçükçekmece Sinopspor-Bursa Yıldırımspor: 3-2
Yalova FK 77-Astor Enerji Çankayaspor: 2-0
Kestel Çilekspor-Edirnespor: 0-0
2. Grup
Kırıkkale FK-12 Bingölspor: 1-1
Cinegold Ağrı 1970 Spor-Erciyes 38 Futbol: 1-2
Silifke Belediyespor-Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor: 2-1
Mdgrup Osmaniyespor-Niğde Belediyespor: 1-0
3. Grup
Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor: 2-1
Orduspor 1967-52 Orduspor: 1-2
1926 Bulancakspor-Tokat Belediyespor: 0-0
Çayelispor-Düzce Cam Düzcespor: 3-0
4. Grup
Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri-Karşıyaka: 1-1
Alanya 1221 Futbol-Kütahyaspor: 0-1
Afyonspor-Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor: 0-3
Ayvalıkgücü Belediyespor-Denizli İdmanyurdu 1959: 2-1
Oktay Uşakspor-Eksişehirspor: 0-4
Altay-Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: 3-0
