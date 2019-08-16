Son Dakika Haberleri: The Logic: Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

The Logic: Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı

1 saat önce

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G'nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.

The Logic: Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı, System.String[]
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, 5G'nin yaygın olarak piyasaya sürülmesinden önce 6G çalışmalarına başladı.
The Logic'in haberine göre, şirketin Kanada'daki merkezinde ülkenin önde gelen üniversitelerinden oluşan bir araştırma ekibiyle 6G teknolojisi için araştırmalar başladı.
Habere göre, Huawei 6G çalışmalarına başladı. Haberde Huawei'nin Kanada'daki laboratuvarında çeşitli üniversitelerin araştırmacılarından oluşan bir ekiple yeni nesil iletişim teknolojisi üzerindeki araştırmalarına hız verdi.
Huawei'nin Kanada Araştırma Stratejisi Başkan Yardımcısı Song Zhang, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "5G çok yeni ancak 6G'yi araştırmak 5G evriminin bir parçası" yorumunu yapmıştı.
Huawei, geçen ay Shenzhen'de ticari kullanım için ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmıştı, yeni telefon yarın piyasa çıkmış olacak.


Çin Halk Cumhuriyeti, Kanada, Huawei, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 08:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kız çocuğunun kolunu yürüyen merdivene sıkıştırdığı anlar kameraya yansıdı
Bot gezisinde dehşet! Timsah, çocuğu ailesinin yanında diri diri yedi Herkesin korkulu rüyası! Ayakkabısını giymeye çalışan 15 yaşındaki genci akrep soktu Fahriye Evcen'in kilolu hali sosyal medyaya bomba gibi düştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 09:40:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: The Logic: Huawei, Kanada'da 6G çalışmalarına başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]