THF 50. Yıl Gala Gecesi Düzenlendi

07.02.2026 23:09
Türk Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 50. yılını gala gecesiyle kutladı. Gelecek hedefleri vurgulandı.

Mikail KARAMAN-Batuhan DURNAOĞLU/ ANKARA, TÜRKİYE Hentbol Federasyonu'nun (THF) kuruluşunun 50'nci yılı dolayısıyla düzenlenen gala gecesi, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Federasyonu binasında gerçekleştirildi.

THF tarafından düzenlenen 50'nci Yıl Gala Gecesi, Ankara'daki federasyon binasında yapıldı. Geceye THF Başkanı Mesut Çebi'nin yanısıra; federasyon yöneticileri, eski ve mevcut sporcular, antrenörler ile davetliler katıldı. Programda THF'nin geçmiş başarılarının anlatıldığı 50'nci yıl belgeseli gösteriminin yanısıra galada gecenin anısına verilen özel ödüller de sahiplerini buldu.

Burada konuşan Hentbol Federasyonu Başkanı Çebi, Teknik gelişmeler, yeni organizasyonlar ve iyileştirmeler sayesinde Avrupa seviyesine çıkmayı hedeflediklerini belirterek, "Uluslararası temsiliyetin artmasıyla beraber Türk hentbolu yakın gelecekte iyi bir yerlere gelecek. Zaten bunun için çalışıyoruz. İnşallah çocuklarımıza, antrenörlerimize, kulüplerimize ve bizden sonraki gelecek yöneticilere çok güzel bir miras bırakmak istiyoruz. 50'nci yıl bizim için dijital dönüşüm yılıydı. Bir çok dijital yenilik yapmaya başladık. Fakat bunun yanı sıra asıl hedefimiz çocuklarımızın ve antrenörlerimizin teknik kapasitesini geliştirmek. Çünkü Türk hentbolunun geleceğinin çocuklardan olduğunu düşünüyoruz. Tabii ki Türkiye olarak en büyük gücümüz yeni nesiller. Onların önünü açmak da bizim görevimiz" dedi.

'WİLD CARD BAŞVURUSUNDA BULUNACAĞIZ'

Dünya Şampiyonası elemesi için hazırlandıklarını belirten Çebi, "Elemelerde Romanya'yla oynayacağız. Roma turunu atlarsak Norveç'le oynayacağız. Sizin huzurlarınızda camiamız adına da bir haber vermek istiyorum. Daha henüz olmuş değil Wild Card başvurusu için de Dünya Şampiyonası'na başvurumuzu yapacağız. Türkiye'deki potansiyeli gören uluslararası idarecilerin de bizi oraya dahil etmek isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü biz ne kadar uluslararası alanda gözükürsek o kadar kaliteli hentbol sporu ortaya koyacağız. ve bizim onlara ihtiyacımızdan daha çok onların da bize daha çok ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir genç potansiyelimiz var. İnşallah bu bayrağı çok güzel bir şekilde uluslararası organizasyonlarda dalgalandıracağız" ifadelerinde bulundu.

Gala gecesinde bir de kürsü konuşması yapan Çebi, buradaki duygu ve düşüncelerini ise şöyle aktardı:

"Bu akşam burada bir emeğin, inancın ve ortak mücadelenin yarım asırlık yolculuğunda bir aradayız. Başta federasyonumuzun kurucusu Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere 50 yıl boyunca Türk hentboluna katkı sunmuş, bu branşa gönül vermiş, sahada ve saha dışında emek harcamış herkese şükranlarımı sunuyorum. Geçmişten aldığımız güçle geleceğin Türk hentbolunu inşa etme irade ve kararlılığını bir kez daha ortaya koyacağız. Hentbol bizim için sadece bir spor değil salonlarda kurulan hayaller, verilen emek, öğrenilen disiplin, kazanılan özgüven ve ömür boyu sürecek dostluklardır. Hentbol ay-yıldızlı bayrağımızın altında tek yürek olmaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın himayesinde 7 bölgede 81 ilde keşfedilmemiş yetenek kalmayana hentbolun yaşadığı şehirden imkanlardan ya da koşullardan bağımsız olarak herkes için daha ulaşılabilir ve daha kapsayıcı spor haline gelmesi temel önceliğimizdir."

Kaynak: DHA

