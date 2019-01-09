THY'de Kablosuz Eğlence Sistemi Artık Akıllı Cihazlarda

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koltuk arkasında ekran bulunmayan uçaklarda, akıllı cihazların uçak içi eğlence sistemine dönüştürülebileceğini açıkladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, koltuk arkasında ekran bulunmayan uçaklarda, akıllı cihazların uçak içi eğlence sistemine dönüştürülebileceğini açıkladı.



THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada " Eğlenceli bir yolculuk için siz istediniz biz yaptık. Bu logoyu gördüğünüz uçaklarımızda iç ve dış hatlarda artık Kablosuz Eğlence Sistemi emrinize amade." dedi.



AKILLI CİHAZLAR UÇAK İÇİN EĞLENCE SİSTEMİ OLUYOR



Bu sistem ile THY'nin koltuk arkasında ekran bulunmayan dar gövdeli uçaklarında, yolcular akıllı cihazlarını uçak içi eğlence sistemine dönüştürebilecekler. Kablosuz eğlence sistemini kullanmak isteyen yolcular uçuş öncesinde kablosuz eğlence sisteminin uygulamasını indirmeleri gerekiyor. Bu hizmet özel logoların bulunduğu dar gövdeli uçaklarda kullanılabilecek. Kablosuz eğlence sistemi ile yolcular 250'den fazla filme, 700'den fazla TV programına, 2 bini aşkın müzik albümüne ve 19 binden fazla şarkı ve daha fazla içeriğe erişim sağlayabiliyor.



- İstanbul

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