THY'den Kuzey Amerika Sefer İptalleri

24.01.2026 18:17
THY, olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta bazı Kuzey Amerika seferlerini iptal etti.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 25-26 Ocak'ta, New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

THY'den yapılan açıklamada, "Kuzey Amerika'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeni ile 25-26 Ocak tarihli New York, Newark, Boston ve Washington'a gerçekleştirilecek bazı seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uçuşlara dair güncel bilgiye "https://www.turkishairlines.com/tr-int/ucak-bileti/ucus-durumu/" linki üzerinden ulaşılabileceği bilgisi verildi.

Kaynak: AA

