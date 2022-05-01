THY uçağına yıldırım çarptı - Son Dakika
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THY uçağına yıldırım çarptı

01.05.2022 09:58
THY uçağına yıldırım çarptı

THY'nin Gaziantep-İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü.

THY'nin Gaziantep- İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına kalkıştan bir süre sonra yıldırım düştü. Yolcuların büyük panik yaşadığı uçak Adana'ya zorunlu iniş yaptı.

Türk Hava Yolları'nın (THY) Gaziantep - İstanbul seferini yapan TK2939 sefer sayılı uçağına yıldırım çarptı. Yıldırım isabet etmesinden dolayı uçaktaki yolcular büyük panik yaşarken İstanbul Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın pilotu Adana Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Güvenli bir şekilde iniş yapan uçakta bulunan yolcuların büyük korku yaşadıkları öğrenildi. - GAZİANTEP

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Türk Hava Yolları, Gaziantep, İstanbul, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa THY uçağına yıldırım çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: THY uçağına yıldırım çarptı - Son Dakika
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