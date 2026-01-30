Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Düzenlemesi - Son Dakika
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketi Düzenlemesi

30.01.2026 10:17
Ticaret Bakanlığı, fiyat listelerinde yalnızca talep edilen ürünlerin fiyatlarının yer alacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı, fiyat etiketi yönetmeliğinde yapılan değişiklik kapsamında tarife, fiyat listeleri veya menülerde yalnızca tüketicilerin talep edecekleri ürünlere ait fiyatlara yer verilmesinin zorunlu olacağını, tüketicilerin işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabileceğini bildirdi.???????

Bakanlık tarafından hazırlanan "Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, lokanta, kafe, restoran ve pastane ile benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerleri artık tüketicilerden servis, masa, kuver ücreti ve benzeri herhangi bir isim altında ilave ödeme talep edemeyecek.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, hizmet sunucu kuruluşlarla, tüketiciler arasında olası ihtilafları önlemek ve tüketici mağduriyetini engellemek amacıyla yürütülen mevzuat değişikliği çalışmasının ilgili kuruluşlardan alınan görüşler dikkate alınarak tamamlandığı belirtildi.

Bu kapsamda, söz konusu yönetmelik değişikliğinin Resmi Gazete'de yayımlandığı hatırlatılan açıklamada, önceki düzenlemede, işletmelerin tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatlar dışında, servis ücreti gibi herhangi bir ad altında başka bir ücreti, menü ve fiyat listesinde açıkça yer vermek kaydıyla tüketicilerden talep edebildiği bildirildi.

"Daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlandı"

Açıklamada, son değişiklikle işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa, kuver ücreti gibi ilave ödeme talep edemeyecekleri vurgulanarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Tüketiciler, sipariş verdikleri yiyecek ve içeceklerin bedeli dışında, yalnızca bahşiş gibi gönüllülük esasına dayalı olarak ve kendi istekleriyle ilave ödeme yapabilecekler, tüketicilerden zorunlu bir servis ücreti, masa ücreti talep edilmeyecektir. Ayrıca, tüketiciler tarafından talep edilmeksizin, sipariş öncesinde servis edilen ve aperatif yiyecek ve içecek olarak sunulan kuver ürünlerinin bedeli de tüketicilerden istenmeyecektir. Bu düzenlemeyle işletmeler tarafından tüketicilere sunulan hizmetlerde daha rekabetçi bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır."

Değişiklik kapsamında, söz konusu işletmelerin ürünlere ait tarife, fiyat listeleri veya menülerinde, servis ücreti, kuver ücreti ya da herhangi bir ad altında ek ücret alınacağına ilişkin ifadelere yer veremeyeceklerinin altı çizilen açıklamada, bu sayede tüketicilerin yalnızca tükettikleri yiyecek ve içeceklerin bedelini ödemelerinin sağlanacağı bildirildi.

Açıklamada, tarife, fiyat listeleri veya menülerde yalnızca tüketicilerin talep edecekleri ürünlere ait fiyatlara yer verilmesinin zorunlu olacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Yalnızca ürünlere ait fiyatlara yer verilmesi zorunluluğu sayesinde tüketiciler, işletmeler arasında fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, bu yolla tüketicilerin tercih süreçlerinde yanıltılmasının önüne geçilecektir. Ticaret Bakanlığı, üretimi ve ticareti daha fazla geliştirme amaçlı çalışırken, aynı zamanda tüketicilerimizin de ekonomik çıkarlarını korumaya yönelik tedbirleri almaya ve gerekli düzenleyici işlemleri yapmaya kararlılıkla devam etmektedir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

