Ticari taksi ile motosiklet çarpıştı! Kaza yapan kardeşini gören ağabeyin feryatları yürekleri dağladı - Son Dakika

Saat 21:30 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Akpınar Caddesi ile Barış Sokak kesişiminde iddiaya göre, Akpınar Caddesi'nden yokuş aşağı seyir halinde olan iki motosiklet ile Barış Sokak içerisinden caddeye dönüş yapan ticari taksi kafa kafaya çarpıştı.

19 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpışma sonrası motosiklet üzerinde bulunan 3 kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ticari taksi şoförü kazayı ufak sıyrıklarla atlatırken kaza sonrası ağır yaralanan motosikletli sürücü ve yolcular Serhat Elagöz (19), Özgür Aysal ve Şehmus Aysal olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza sonrası olay yerine gelen öfkeli aile yakınlarını sakinleştirerek çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bayrampaşa'da özel bir hastaneye kaldırılan Serhat Elagöz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BACAĞI KOPTU

Olayda bacağı bilek kısmında kopan Özgür Aysal, Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken kardeşi Şehmus Aysal, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza sonrası taksi şoförünün olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Kazaya karışan ticari taksi ve iki motosiklet olay yerinden kaldırılırken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bu sırada kaza yapan kardeşini gören ağabeyin "Kardeşime ne oldu?" feryatları yürekleri dağladı.