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TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi - Son Dakika

TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi

18.06.2021 13:07
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi, System.String[]

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadından yüksek verim elde edildiği belirtildi.

Muğla'da Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı Dalaman Tarım İşletmesinde, yerli tohumdan yetiştirilen buğdayın hasadından yüksek verim elde edildiği belirtildi.

Türkiye'nin en büyük işletmesi TİGEM'in Muğla'nın Dalaman ilçesinde bulunan 34 bin dekar arazisinin yaklaşık 10 bin dekarına buğday ekildi. Olgunlaşıp başak veren ekinlerin biçerdöverlerle hasadı tamamlandı.

Pazar talebine uygunluğu onaylanan ürün tarlada ayrıştırıldıktan sonra işletmedeki hayvancılıkta kaba yem olarak değerlendirilen arta kalan bitki sapları da makineler yardımıyla balyalandı.

-" 5 bin 200 ton buğday elde edildi"

TİGEM Dalaman İşletme Müdürü Adem Kalaycı, AA muhabirine, Dalaman TİGEM arazilerinde iyi bir yıl geçirdiklerini söyledi.

TİGEM'in ana misyonunun kaliteli, sertifikalı tohum üreterek, damızlık hayvan üreticiliği ve gen kaynaklarını korumak olduğunu vurgulayan Kalaycı, "Yaklaşık 10 bin dekar alanda hububat hasadımızı gerçekleştirdik. Bu yıl 3 çeşit buğdaydan yaptığımız hasatta verimimiz geçen yıldan yüzde 15 daha iyi gerçekleşti. Hem dekara verim olarak hem rekolte olarak iyi bir hasat sezonu geçirdik. Bu yılki hasattan yaklaşık 5 bin 200 ton buğday elde ettik." dedi.

Dalaman İşletmesinde 33 bin 600 dekar tarım arazisi bulunduğunu ve öncelikli faaliyet alanlarının sertifikalı hububat tohumu, narenciye üretimi ile büyükbaş hayvan, süt sığırı üretimi olduğunu kaydeden Kalaycı, buğday saplarının çiftçilerin hayvancılıkta kullanacağı kaba yem olarak tüketime sunulduğunu dile getirdi.

"Dekara yaklaşık 550-600 kilogram arasında ürün elde ettik"

Dalaman TİGEM Ziraat Mühendisi Serdar Baki ise TİGEM arazilerinde bu yıl yerli tohumlardan "Cumhuriyet 75", "Kayra" ve "Ziya Bey 98" çeşitlerindeki buğdayın hasadının yapıldığı söyledi.

TİGEM Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünde buğday üretiminin yanında, yağlık ayçiçeği, dane mısır, fiğ, yonca ve narenciye üretimi de yapıldığına işaret eden Baki, şöyle konuştu:

"Cumhuriyet 75 çeşidimiz bölgede bulgur ve aşurelik bulgur olarak çok talep edilen yerli bir çeşit. Ziya Bey 98 ise ekmeklik buğday çeşidi olup rekoltesi ciddi anlamda yüksek. Kayra ise yeni ekilişine başlamış olup birinci sınıf kaliteli kırmızı ekmeklik bir ürün. Tarım arazilerimizde dekara yaklaşık 550-600 kilogram arasında ürün elde ettik. Mahsulden aynı zamanda 4 bin ton buğday tohumu da üreterek bunu bölgemizde bulunan çiftçilere bayiler aracılığıyla dağıtımını yapacağız."

TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi
TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi

Dalaman, Buğday, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TİGEM'de yerli tohum buğdayın hasadından yüksek verim elde edildi - Son Dakika Ekonomi


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