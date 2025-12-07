TİKA'nın Irak'taki Nakkaşlık Eğitimi Tamamlandı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), tarafından Irak Sünni Vakfı Divanı'nda verilen "nakkaşlık eğitimi" tamamlandı.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Anıl Bora İnan, kursun tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, Irak ile ilişkilerin her alanda geliştiğini ve bunun kurumsal bir nitelik arz ettiğini söyledi.

Irak Sünni Vakfı Divanı ile tarihi ilişkilerin bulunduğunu dile getiren İnan, "TİKA, bu anlamda öne çıkan bir kurumumuz. TİKA'nın nakkaşlık eğitimi bağlamında bir katkısı oldu. Bu katkı sonucunda eğitim programı tamamlandı ve değerli kursiyerlerimizin sertifikalarını icra ettik." dedi.

"TİKA'nın Irak'taki kültürel mirası korumasına destek veriyoruz"

TİKA'nın Irak'ta hem Sünni Vakfı Divanı hem de diğer kurumlarla işbirliğini sürdüreceğini aktaran İnan, şöyle devam etti:

"TİKA, tüm dünyada olduğu gibi Irak'ta da kalkınmaya, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına destek vermektedir. Irak, son 40 ve 50 yılda çok fazla iç istikrasızlık ve dış kaynaklı istikrasızlık görmüştür. Bu anlamda altyapısı ve tarihi mirası zarar görmüştür. Biz, Irak ile tarihi, sosyolojik ve kültürel bağları olan ülkeyiz ve bu bağlarımızdan istifade ederek ortak mirasımıza ve ortak kültür ve tarihimize sahip çıkmak adına TİKA'nın Irak'taki kültürel mirası korumasına destek veriyoruz. TİKA'nın Irak'ta çok güçlü bir mevcudiyeti olduğunu söyleyebilirim."

TİKA Bağdat Koordinatörü Ömer Faruk Mergen de Irak ile kurumsal kapasite ve mesleki yeterliliğin artırılması alanlarında eğitim işbirliğinden mutluluk duyduklarını belirterek, ortak kültürel miras ve komşuluğun bu işbirliğini artırdığını kaydetti.

Irak Sünni Vakfı Divanı Başkanı Amir Şakir ec-Cenabi ise TİKA tarafından vakıfta çalışan memurlar için düzenlenen nakkaşlık kursunun çok verimli ve önemli olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

TİKA tarafından Bağdat'ta Sünni Vakfı'na ait bazı mescit ve ibadet yerlerinin restorasyon çalışmasının da yapıldığına işaret eden Cenabi, başka eğitim kurslarının da olacağını ve bu tür faaliyetlerin Irak ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağını güçlendirdiğini ifade etti.