TİKAV, 27. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

19.01.2026 13:01
TİKAV, kuruluş yıl dönümünde Atatürk'ün Anıtkabir'ine saygı ziyareti düzenledi.

TÜRKİYE İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV), 27'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e saygı ziyareti gerçekleştirdi.

27'nci kuruluş yılı nedeniyle TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Yılmaz, Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve CEO'su Selim Akın, Akfen Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sıla Cılız İnanç ve beraberlerindeki heyet Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'e saygı ziyaretinde bulundu.

'GENÇLERE VE KADINLARA UMUT, CESARET VE İMKAN SUNUYORUZ'

Atatürk'ün mozalesine çelenk sunulması ve saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan TİKAV Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Kırçuval, şunları yazdı:

"Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı olarak kuruluşumuzun 27'nci yılında Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve ilke edindiğimiz çağdaşlaşma hedeflerine olan sarsılmaz bağlılığımızla huzurunuzdayız. Kurulduğumuz günden bugüne kadar başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yürüttüğümüz eğitim projeleri ile gençlerin ve kadınların yaşamına dokunuyor onların potansiyellerini gerçekleştirmeleri için umut, cesaret ve imkan sunuyoruz. Eğitimin sadece bireyleri değil toplumu dönüştüren en güçlü değer olduğuna yürekten inanıyoruz. Gençlere yapılan her yatırımın Türkiye'nin geleceğine bırakılan en kıymetli emanet olduğunun bilinciyle aklı ve bilimi rehber edinen, çağdaş değerlere saygılı, düşünen, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kadınlar ve gençlerin yaşamlarını dönüştüren projelerle ülkemize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyeti inançla ve kararlılıkla geleceğe taşıyacağımıza dair sözümüzü yineliyor, Aziz Hatıranız önünde saygı, minnet ve sonsuz şükranla eğiliyoruz."

Akın Ailesi tarafından, Akfen Holding'in sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmek amacıyla 15 Ocak 1999 tarihinde Ankara'da kurulan TİKAV, kuruluşundan bu yana eğitim, kişisel gelişim ve toplumsal dayanışma alanlarında yürüttüğü sürdürülebilir projelerle toplumun farklı kesimlerine dokunmayı hedefliyor. Vakfın ana sponsorluğunu Akın Ailesi ve Akfen Holding üstleniyor.

Vakıf tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"İnsana yatırım anlayışını odağına alan TİKAV, çalışmalarını Bireysel Gelişim Programı, Ulusal Projeler ve Uluslararası Gençlik Ödülü – Türkiye (UGO-TR) olmak üzere üç ana başlık altında sürdürüyor. Vakıf, ele aldığı toplumsal sorunlara kalıcı çözümler üretebilmek amacıyla, eğitim ve gelişim temelli projeleri uzun vadeli bir yaklaşımla hayata geçirmeyi hedefliyor.

"Bugüne kadar üniversite öğrencilerinden iş dünyası temsilcilerine, gençlerden dağ köylerinde yaşayan çocuklara; kadınlardan muhtarlara, engelli yakınlarından hastanelerde tedavi gören çocuklar ve onlara refakat eden annelere kadar toplumun çok farklı kesimleriyle bir araya gelen TİKAV, aynı zamanda okul onarım projeleriyle de eğitime somut katkılar sağladı.

"27 yıllık yolculuğunda insana dokunan, toplumsal faydayı merkeze alan projeleriyle kalıcı değer üretmeyi sürdüren TİKAV, önümüzdeki dönemde de eğitim ve gelişim odaklı çalışmalarını kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor."

Kaynak: DHA

