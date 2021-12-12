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TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı - Son Dakika

TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı

12.12.2021 17:59

Kitabını imzalamak üzere okuyucuları ile buluşan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Baş'a bir genç "Siz Neden HDP'yi destekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Tartışmanın sonunda şahıs bir anda bağırmaya başladı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, kitabını imzalamak üzere okuyucuları ile buluştu. Bu sırada yanına yaklaşan bir genç "Siz Neden HDP'yi destekliyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Erkan Baş'ın "Ben size şunu tavsiye ediyorum. Hayata biraz daha geniş pencereyle bakabilirsiniz" ifadesine "Geniş bir pencere, teröristler ile beraber olmak demek mi?" sorusuyla karşılık veren şahıs, "Geniş bir pencere, bütün insanların özgürce kardeşçe yaşaması demek" yanıtını aldı.

TARIŞMANIN SONUNDA BİR ANDA BAĞIRMAYA BAŞLADI

Tartışmanın ilerleyen bölümlerinde kameraya alınması hakkında Erkan Baş, "Çekebilirsin ama şu an benim yaşam alanıma müdahale ediyorsun? Çekmeden önce kibar bir insan sorar" ifadelerini kullandı.

Şahsın çektiği görüntülerin son saniyelerinde bir anda bağırması dikkat çekti.

TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı

Halkların Demokratik Partisi, İşçi Partisi, Erkan Baş, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİP lideri Erkan Baş'ın tartıştığı genç bir anda bağırmaya başladı - Son Dakika
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