Kaza, saat 16.00 sıralarında Çanaklı Mahallesi Adana- Feke kara yolunda meydana geldi. Furkan Y. yönetimindeki 33 DKY 21 plakalı TIR, kavşaktaki Erdinç Ç.'nin kullandığı 46 ECF 273 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Erdinç Ç.'nin eşi Şeride Ç. ile çocukları Eymen Talha Ç. ve Ecrin Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Çanaklı, Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TIR, otomobile çarptı; anne ve 2 çocuğu yaralandı - Son Dakika

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