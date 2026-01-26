Tırhala'da Fabrika Patlaması: 4 Ölü

Yunanistan'ın Tırhala kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Olayda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yunanistan Devlet Televizyonu ERT'in haberine göre, Tırhala kentinde sabah saatlerinde bir bisküvi fabrikasında patlama yaşandı.

Patlama sonucu çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangını söndüren itfaiye ekipleri, fabrikada 4 kişinin cansız bedenine ulaştı. Bina içerisinde bulunduğu belirtilen bir kişi için ise arama çalışmaları sürdürülüyor.

Kazadan kurtulan 7 kişi de tedbiren Tırhala Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağ kurtulanların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.