TİSKİ ekiplerinin kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ) Genel Müdürlüğünce Ortahisar ilçesi Aydınlıkevler Mahallesinde kanalizasyon ve yağmur suyu çalışmaları kapsamında altyapı çalışmalarının tamamlanarak asfaltlama işleminin başladığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, TİSKİ tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde açıktan akan kanalizasyon hattı nedeniyle çevre ve halk sağlığını tehdit eden, her yağmur sonrası su baskınlarının yaşandığı 609 Nolu Sokak'ta kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma projesi uygulanarak, çalışmalarda sona gelindiği belirtildi.

Açıklamada, Tanjant Yolu'nda meydana gelen yağmur suyu birikmesi sorununa yönelik yapılan çalışma kapsamında 2 bin 551 metre kanalizasyon hattı, 377 metre yağmur suyu hattı, 600 metre içme suyu hattı imalatı gerçekleştirileceği ve 3 metre eninde 1,70 yüksekliğinde 60 metre açık dere imalatı yapılarak Sahil Caddesi'nden Tanjant Yolu'na kadar olan bölgede imalatların tamamlandığı ifade edildi.

Bölgede yüzeysel suların kolay bir şekilde Karşıyaka Deresi'ne deşarj olması için ara sokaklara da seri ızgaraların yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki çalışmanın tamamlanmasıyla kanalizasyon hatları ile yağmur suyu hatlarının tamamen birbirinden ayrıştırılmasının yanında, her etkili yağış sonrası meydana gelen su taşkınlarının önüne geçilecek. Ayrıca kanalizasyon atıklarının yağmur sularıyla birlikte dereye akması sebebiyle çevrede bulunan hanelerde baş gösteren sağlık sorunları ve pis kokunun da önüne geçilmiş oldu. TİSKİ'nin çalışmalarının ardından Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri ilk tabaka olan binler tabakasını sermeye başladı. Asfalt seriminin ardından TİSKİ ekipleri ızgara koyma işlemlerini gerçekleştirdikten sonra ise aşınma tabakası serilecek. Bin ton asfalt seriminin gerçekleştiği bölgede önümüzdeki günlerde çalışmanın sona ermesi bekleniyor."