Titiz hırsız parmak izini yok etmek için her yeri sildi! Dükkan sahibi: Gelsin camları temizlesin 150 lira vereyim - Son Dakika

Dün sabah saat 05.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bulunan bir kafenin önüne gelen şapkalı ve cerrahi maskeli bir kişi, bir süre oyalandıktan sonra iş yerinin camını açarak içeri girdi.

DOKUNDUĞU HER YERİ SİLDİ

Kasanın bulunduğu kısma doğru yönelen şüpheli kasada ve bahşiş kutusunda bulunan yaklaşık 400 TL'nin yanı sıra iki paket sigara çaldı. Masanın üzerinde bulduğu bezle parmak izi bırakmamak için dokunduğu her yeri silen kişi, daha sonra camdan çıkarak olay yerinden uzaklaştı.

DÜKKAN SAHİBİ YAŞANANLARI BÖYLE Tİ'YE ALDI

İş yeri sahibi Halil İbrahim Keten, "Sabah 05.30 civarlarıydı. Bir kişi buraya gelmiş, gelen giden var mı diye önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra camı açıp içeri giriyor. Mutfak kısmına kasayı açıyor. Bir miktar para alıyor. Sonra personelin bahşiş kutusundaki paralarını alıyor. Çıkmadan önce mutfakta bulunan bir bezle dokunduğu her yeri temizliyor. Gerçekten ben işçiliğini beğendim. İyi temizlik yapıyor. Haftada bir gün gelsin camlarımızı silsin, biz 150 TL veririz. Böyle heyecan yaratmasın. Yüzünde maske vardı. Maske artık hırsızların kendini kamufle etme şekli olmuş. Herkes maske ile geziyor. Bu da dikkat çekmiyor" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iş yerinin önünde bir süre oyalanan şüphelinin, camı açarak içeri girerek kasanın bulunduğu bölüme yöneldiği görülüyor. Kasayı açan kişinin kasa da bulunan bir miktar parayı ve iki paket sigarayı aldığı kameraya yansıyor. Masanın üzerinde bulunan bahşiş kutusunda da bulunan bir miktar parayı alan kişi, iş yerinde bulunan bir bez parçasıyla dokunduğu her yeri silerek, daha sonra iş yerinden çıkıyor.