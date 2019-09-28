Son Dakika Haberleri: Tiyatro oyunu yönetecek
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Tiyatro oyunu yönetecek

55 dakika önce

Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu yönetecek olan ünlü sanatçı, "SAKM'nin sımsıcak ailesinden bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım, oyunculuk adına tüm bildiklerimi paylaşmak, anlatmak ve öğretmek için ekim ayında orada olacağım" mesajını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu yönetecek olan ünlü sanatçı, "SAKM'nin sımsıcak ailesinden bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım, oyunculuk adına tüm bildiklerimi paylaşmak, anlatmak ve öğretmek için ekim ayında orada olacağım" mesajını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sadri Alışık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:36 
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