Tiyatro oyunu yönetecek
55 dakika önce
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu yönetecek olan ünlü sanatçı, "SAKM'nin sımsıcak ailesinden bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım, oyunculuk adına tüm bildiklerimi paylaşmak, anlatmak ve öğretmek için ekim ayında orada olacağım" mesajını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde bir tiyatro oyunu yönetecek olan ünlü sanatçı, "SAKM'nin sımsıcak ailesinden bu teklif geldiğinde çok heyecanlandım, oyunculuk adına tüm bildiklerimi paylaşmak, anlatmak ve öğretmek için ekim ayında orada olacağım" mesajını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 12:36
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