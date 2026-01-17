TKDK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
TKDK Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

17.01.2026 09:22
Ahmet Antalyalı, 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli fotoğraflara oy verdi, katkılarından dolayı AA'ya teşekkür etti.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Antalyalı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafına oy veren Antalyalı, "Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli karelerini tercih etti.

Antalyalı, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Stuart Brock'un "Yasaya karşı", "Günlük Hayat" kategorisinde de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı fotoğrafını oyladı.

"Bize o anları yaşatıyorlar"

Geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri" oylamasını kendileriyle buluşturduğu için AA'ya teşekkür eden Antalyalı, "Hepsi birbirinden özel anlar, özel kareler. Fotoğraf sanatçılarımıza da ayrı bir teşekkür etmek lazım, bize de o anları yaşatıyorlar. O anlamda AA'nın her yıl gerçekleştirdiği bu çalışmanın çok faydalı, güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. İnşallah bunun devamının geleceğini de ümit ediyoruz." diye konuştu.

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

