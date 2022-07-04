Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı - Son Dakika
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Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

04.07.2022 13:00
Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

Togg, otoyol hız testi sırasında görüntülendi. Videoda aracın 200+ km/saat hızlarına ulaştığı dikkatleri çekti.

Yerli otomobil için artık son adımların atıldığı bir döneme girdik. Şu anda Gemlik tesisinde 208 robot ile parçalı denemeler yapılıyor. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren de üretim denemeleri başlayacak. Araç ise Avrupa'da Euro NCAP performans ve çarpışma testlerine giriyor. Son olarak ise otoyol hız testi sırasında görüntülendi.

Togg otoyol hız testinde: 200+ km/saat!

Togg tarafından önümüzdeki Mart ayında satışa sunulacak olan C-SUV modeli, otoyol hız testi sırasında görüntülendi. Videodan anladığımız kadarıyla bu test sürüşü sırasında aracın 320 KW'lık 4 çeker modeli kullanılıyor.

Togg, otoyol test sürüşünde görüntülendi. pic.twitter.com/aa1IXSw1Zm

— M. Can AKA (@mcaka_17) July 4, 2022

Zira aracın hızı 100 km/saat üzerindeyken birden adeta ışınlanarak 200 km/saat hızına çıkıyor. Tabii bu elektrik motorunun getirdiği yüksek tork ve ivmelenmeyle direkt olarak alakalı bir durum. Fakat son yapılan geliştirmelerin ardından 4 çeker modelinin 0-100 hızlanmasının 4.8 saniyeden 4.5 saniyenin altına çekildiğini biliyoruz.

Togg'un yerlilik oranı belli oldu!

Öyle ki geçtiğimiz Nisan ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da katıldığı test sürüşlerinde bile 4 çeker (320 KW) modeli araç içerisinde 4 kişi olmasına rağmen 0'dan 100'e 4.5 saniyede ulaşmıştı. Bu videodaki yüksek ivmelenmenin de bu motor seçeneğine ait olduğu belli oluyor.

Buna ek olarak, ilgili videonun kim tarafından ne zaman çekildiği bilinmiyor. Fakat araçtaki navigasyon Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu güzergahında olunduğunu açıkça gösteriyor. Ayrıca aracın arka LED aydınlatmalarından çok net bir şekilde Togg'un C-SUV modeli olduğu anlaşılıyor.

Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı

Togg C-SUV özellikleri

ÖzelliklerAçıklanan verilerMotor160 KW/ 320 KWBeygir gücü215 HP/430 HP0-100 hızlanma7.6 sn/ Menzil300 km/ 500 kmOtonom sürüş3. seviyeAks açıklığı2890 mmEuro NCAP5 yıldız hedefleniyorMotor seçenekleriArkadan çekiş/ Dört çekerBatarya seçenekleri2 PaketŞarjRapid şarj teknolojisi

30 dakika altında tam dolum

Togg, 2030'a kadar 5 model üretecek!

ModelAraç tipiTanıtım tarihiBeklenen çıkış tarihiMotoruTogg SUVC-segment SUV27 Aralık 20192023 ilk çeyrekElektrikliTogg SedanC-segment Sedan27 Aralık 20192024 3 ile 4. çeyrekteElektrikliTogg Hatchback–Bekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg Kompakt SUVB-segment SUVBekleniyor2030'a kadarElektrikliTogg MPV–Bekleniyor2030'a kadarElektrikli

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

TEM Otoyolu, Tragger, TOGG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg, otoyol hız testine çıktı! Adeta ışınlandı - Son Dakika

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