Togo'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle ara verilen eğitime 7 ay aradan sonra yeniden başlandı.
Togo'da yaklaşık 3 milyon öğrenci, Kovid-19 salgını gölgesinde ders başı yaptı.
Okullarda maske takmak zorunlu hale getirilirken, devletin maske ücretlerinin yüzde 80'ini karşılayacağı belirtildi.
İlk Kovid-19 vakasının 6 Mart'ta görüldüğü Togo'da bugüne kadar 57 kişi yaşamını yitirdi, 624 kişinin de tedavisi sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Togo'da, Kovid-19 nedeniyle kapanan okullar 7 ay sonra açıldı - Son Dakika