Son Dakika Haberleri: Tokat Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı

1 saat önce

Tokat Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)

Tokat Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:37 Kaynak: DHA

Tokat, Osman Çakmak, Güncel
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