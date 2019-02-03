Tokat Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
1 saat önce
Tokat Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı(Tür: Yurt)
Tokat Ampute Milli Takım kaptanı Osman Çakmak'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 02:37 Kaynak: DHA
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Ampute Milli Takım Kaptanı Osman Çakmak'ın Annesi Son Yolculuğuna Uğurlandı
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