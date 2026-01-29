Tokat\'ta Ahır Çatısı Kar Ağırlığıyla Çöktü

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir ahırın çatısı çöktü. Büyükbaş hayvanların bağlı bulunduğu ahırda yaşanan çökme anı, içeride bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Tekkeyeni köyünde yaşayan Mustafa Yapıcı'ya ait ahırın çatısı, kar kütlesinin ağırlığına dayanamayarak büyük bir gürültüyle çöktü. Ahır çatısının çökme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Ahırın çöken bölümünde herhangi bir canlı bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Olayın ardından hayvanlar komşu ahırlarına nakledildi. Ahırda maddi hasar meydana geldi.

Çatılar ağırlığa dayanmıyor

Yaşanan olayı anlatan Mustafa Yapıcı, "Tekkeyeni köyündeyiz. Çok kar yağdı ve karın sulanması nedeniyle ağırlaştı. Ahırdaki çatı karın ağırlığına dayanamayarak uçtu. Hayvanlarımızı komşularımızın ahırlarına dağıttık. Ahırımızın durumu bu vaziyette. Ahırın diğer kısmındaki direklerde de kırıklar var. Herkes çok dikkatli olsun, çatılar bu ağırlığa dayanmıyor" dedi. - TOKAT