Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı - Son Dakika
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Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı

22.06.2022 16:27
Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'de üç yıl önce aşçılık kursuna katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy, kendi restoranını açtı.

Tokat Belediyesi Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi'de üç yıl önce aşçılık kursuna katılan 43 yaşındaki Nursel Aksoy, kendi restoranını açtı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Aksoy'u ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Aksoy'u tebrik eden Eroğlu, "Nursel Aksoy hanımefendinin yaşam hikayesine ortak olduk. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerimize yaş sınırı olmaksızın bütün hanım kardeşlerimizi bekliyoruz. Bizler de Tokat Belediyesi olarak böylesine bir güzelliğe imza attığımız için mutluyuz. Belediyecilik, bir yandan şehri imar ederken bir yandan da insanlarımızın huzurunu, mutluluğunu sağlamak, onların gönüllerine dokunmaktır. Bizler de bunu başardığımıza inanıyoruz. Rabbim bol ve bereketli kazançlar versin." ifadelerini kullandı.

Aksoy da Eroğlu'na, ev kadınlarını cesaretlendiren çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Tokat Belediyesi, Eyüp Eroğlu, Tokat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Tokat'ta aşçılık kursuna katılan kadın kendi restoranını açtı - Son Dakika
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