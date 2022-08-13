Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama yapan cipi kendi şeridinde son anda fark eden A.Ş. direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hyundai marka 60 T 0868 plakalı otomobil yol kenarında inşaat halindeki binanın balkonuna çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Trafik polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı - Son Dakika

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