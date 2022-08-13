Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı - Son Dakika
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Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı

13.08.2022 17:53
Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı

Tokat'ta hatalı sollama yapan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bir evin balkonuna çarptı.

Tokat'ta hatalı sollama yapan araca çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil bir evin balkonuna çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tokat'ın Erbaa ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hatalı sollama yapan cipi kendi şeridinde son anda fark eden A.Ş. direksiyonu kırdı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hyundai marka 60 T 0868 plakalı otomobil yol kenarında inşaat halindeki binanın balkonuna çarptı. Kazada hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsü ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Trafik polisi ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

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Kaynak: İHA

Erbaa, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatalı sollama yapan araçtan kurtardı, evin balkonuna çarptı - Son Dakika
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