Tokat'ta Hilal Kart Desteği

09.01.2026 15:41
Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için Hilal Kart uygulamasını başlattı. Alışveriş esnafı desteklenecek.

Tokat Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla "Hilal Kart" uygulamasını başlattı.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Yağıbasan Medresesi'nde düzenlenen "Hilal Kart" teslim töreninde yaptığı konuşmada, projeyi Vakıflar Bankası ile imzalayacakları protokolle hayata geçireceklerini söyledi.

Hilal Kart'ın bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu kartın bize sağlayacağı avantajlardan bir tanesi, sosyal marketi artık kapatıyoruz. Bunun yerine sosyal kart dediğimiz Hilal Kart'ı vatandaşlarımıza verdiğimiz andan itibaren Tokat genelinde istediği marketten istediği gibi alışveriş yapabilecekler. Buradaki incelik şu. Özellikle Tokat esnafının kazanmasını istiyoruz. Bu alışveriş, temel gıda ve temizlik malzemeleri, yakıt ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamk için geçerli. Şans oyunları, tütün ve alkol kesinlikle yasak. Bununla ilgili yaptırımlarımız var. Zaten sistem de bunu kabul etmeyecek. 2 bin liralık bakiye ile alışverişini yapacak."

Kaynak: AA

