Tokat\'ta Kasksız ve Plakasız Motosiklet Ceza

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde plakasız motosikleti, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücü ile yanındaki kasksız sürücüye toplam 66 bin 206 lira ceza uygulandı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Karayaka Bulvarı yönünde ilerleyen yan yana iki motosikletten birinin kasksız sürücüsü, aracı üzerine yüzüstü yatarak kullandı. Diğer motosikleti kullanan kasksız sürücü ise yoldan geçenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, yan yana ilerleyen 2 motosikletlinin kask kullanmadığı, plakasız motosikletin sürücüsünün de aracın üzerine yüzüstü yatarak seyrettiği görüldü.

Polis ekiplerinin çalışmasında, plakasız motosikleti kullanan sürücünün M.E.D. (15), diğer sürücünün de U.E. (17) olduğu tespit edildi. Motosikletin üzerine yüzüstü yatarak kullanan M.E.D.'ye 63 bin 714 lira, U.E.'ye ise 2 bin 492 lira ceza uygulandı. Plakasız motosiklet de trafikten menedildi.