Tokat'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı otobüs kazasında gözaltına alınan sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, 12 Ocak'ta H.Ö. idaresindeki 60 BD 891 plakalı Topçam firmasına ait yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen İ.Ş. yönetimindeki 55 BLC 53 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 76 yaşındaki Selahattin Özenalp, Tokat Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü H.Ö.'nün, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT
Son Dakika › 3-sayfa › Tokat'ta Otobüs Kazası: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?