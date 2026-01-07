Tokat'ta Şase Oynama İddiası - Son Dakika
Tokat'ta Şase Oynama İddiası

07.01.2026 17:45
Erbaa'da şase numarasıyla oynayan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde araçlar üzerinde şase numarasıyla oynandığı ve farklı araçlara ait parçaların birleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde, araçların şase numaralarının silindiği ve başka araçlara ait ön ve arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı. Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesi'nde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan E.G., E.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece baba E.G. ve oğlu E.G. serbest bırakılırken, Emre G. ise tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Erbaa, Tokat, Son Dakika

18:54
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
