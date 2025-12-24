Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır - Son Dakika
Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü! Bilanço ağır

24.12.2025 21:14  Güncelleme: 21:52
Tokat'ın Kemalpaşa köyünde husumetli iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ta husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Kemalpaşa köyünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile Rıza Aslan Genç (14), Yiğit Genç (30) ve E.Y. (17) arasında tartışma çıktı.

TARTIŞMA BİR ANDA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine A.G. ve Ş.G. silah kullandı. Olayda Rıza Aslan Genç ile Yiğit Genç ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Rıza Aslan Genç ve Yiğit Genç hayatını kaybetti.

Olayda yaralanan E.Y.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

