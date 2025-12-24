Tokat\'ta Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Tokat'taki silahlı kavga sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Kemalpaşa köyünde A.G. (26) ve Ş.G. (22) ile R.A.G. (14), Y.G. (30) ve E.Y. (17) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine R.A.G, Y.G. ve E.Y. tabancayla vuruldu.

Ağır yaralanan R.A.G, Y.G. ve E.Y, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan R.A.G. ve Y.G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri A.G. ve Ş.G'yi gözaltına aldı.