Tokat'ta yetişen 'Lübnan sedirleri' dikkat çekiyor - Son Dakika

TOKAT'ın Erbaa ilçesi Tortepe bölgesi ile Niksar'ın Akıncı köyü yakınlarında, Akdeniz'deki doğal yayılışı dışında adacıklar halinde yetişen 'Lübnan Sedirleri' dikkat çekiyor. Ağaçların iklim benzerliği nedeniyle bölgede tutunduğu değerlendiriliyor.
Toros Sediri veya Katran ağacı olarak bilinen, Güney Anadolu Toroslarında yaygın görülen Lübnan sedirleri (Cedrus libani), en kuzeyde ise Tokat'ın Erbaa ve Niksar ilçelerinde yetişiyor. Lübnan bayrağının simgesi olan ağacın Türkiye'nin batı sınırı Fethiye ve Köyceğiz'den başlıyor. Toros Dağları üzerinden Göksun ve Kahramanmaraş dolaylarına kadar uzanan, oradan da Nur Dağlarına doğru yönelen Lübnan sedirleri, Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülüyor. Boyları 40 metreye kadar uzayabilen Lübnan sedirleri Erbaa'da Tortepe bölgesi, Niksar'da ise Akıncı köyü yakınlarında toplam 30 hektarlık meşçerelerdeki varlığıyla dikkat çekiyor.
Ağaçların, tarihte bölgeye hakim olan bir hükümdarın Lübnanlı eşi için diktirdiğine yönelik rivayetler bulunduğunu ifade eden Ulusoy, Anadolu'da eskiden çok daha fazla sedir ağacı olduğunu, savaşlar sırasında gemi yapımı gibi işlerde kullanılmasından dolayı talan edildiğine yönelik kesin olmayan bilgiler bulunduğunu dile getirdi.