Tokat'tan kısa kısa

09.01.2026 12:17
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, şehit ailesini ziyaret etti.

Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, şehit ailesini ziyaret etti.

Melikgazi Mahallesi'nde ikamet eden şehit ailesini ziyaret eden Perçi, talep ve sorunlarını dinleyerek devletin her zaman vatandaşların yanında olduğunu ifade etti.

Kaymakam Perçi'ye ziyarette eşi Fadime Perçi, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü İlhami Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan ile Vefa personeli eşlik etti.

4-6 yaş Kur'an kursu projesi

Kaymakam Kadir Perçi, ilçede yapımı devam eden 4-6 yaş Kur'an kursu projesi inşaatında incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Perçi, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (YİBO) Yemekhane Projesi çalışmalarını da inceleyerek, projenin öğrencilerin daha sağlıklı ve modern koşullarda hizmet almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA

