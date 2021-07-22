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Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti - Son Dakika

Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti

22.07.2021 16:58

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbolda Brezilya ile Almanya'yı karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın kazananı 6 gollük farkla Richarlison'un hat-trick'iyle Sambacılar oldu. Kıyasıya geçen mücadelede karşılıklı pozisyonlar ve keyifli futbol, izleyenlerin beklentisini fazlasıyla karşıladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları erkekler futbolda Brezilya ile Almanya, D Grubu ilk maçında karşılaştı.

Richarlison'un damga vurduğu maçta yıldız futbolcu hat-trick yaptı. 7. 22. ve 30. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Richarlison takımını kısa sürede farka taşırken Brezilya 45. dakikada penaltı kazandı ancak Cunha'nun vuruşu kaleci Florian Müller'de kaldı.

Dünya Kupası tadında maç! Tokyo Olimpiyatları'nda Brezilya, Almanya'yı 4-2'lik skorla geçti

İlk yarısı 3-0 biten maçın ikinci yarısında Almanya oyuna tutundu. 57. dakikada Nadiem Amiri farkı ikiye indirirken 63. dakikada Maxi Arnold'ın kırmızı kart görmesiyle Almanya 10 kişi kaldı.

84. dakikada Ragnar Ache'nin golü farkı bire indirdi. 90+5'te ise Brezilya, Paulinho ile dördüncü golü buldu ve kalan sürede başka gol olmayınca Brezilya, Almanya'yı 4-2 mağlup etti.

Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti

2020 Tokyo Olimpiyatları, Almanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti - Son Dakika Spor


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