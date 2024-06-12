Tolga Andaç: \'Ülkemize Uluslararası Gayrimenkul Yatırımcısı Lazım\'

Advertorial Bülten

Mülk Kaynak Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Andaç; "Ülkemize gelen döviz yatırımlarının %40'a yakını gayrimenkul sektöründen geliyor. Ülkemiz döviz ihtiyacı nedeniyle, yabancılara gayrimenkul satılmasına da ihtiyacı vardır." dedi. Uluslararası yatırımcı ile göçmenlerin karıştırılarak, bunların siyasi gündemde yer alması bu konuda biz Gayrimenkul firmalarının işini önemli derecede zorlaştırıyor" dedi.

"Uluslararası gayrimenkul yatırımcısına ihtiyacımız var"

Zirvede söz alan ve yabancılara konut satışı hakkında bilgiler veren Andaç, sözlerine şöyle devam etti:

"Yabancılara konut satışında önemli bir düşüş görüyoruz. Özellikle TÜİK istatistiklerinde yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 48,4 azalarak 6 bin 957 oldu. Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı aynı dönemde sadece yüzde 2 olarak gerçekleşti. Aslında ülkemize gelen döviz yatırımlarının yüzde 40'a yakını gayrimenkul sektöründen geliyor. Ülkemizin döviz ihtiyacı nedeniyle de yabancılara gayrimenkul satışına çok ihtiyacımız var. Uluslararası yatırımcı ile göçmenlerin karıştırılarak bunların siyasi gündemde yer alması bu konuda biz Gayrimenkul firmalarının işini önemli derecede zorlaştırıyor" şeklinde konuştu.

'Yabancıya gayrimenkul satışı tekrar yükseltilebilir'

Ülkemizde konut yatırımcılarının sadece yüzde 15'inin vatandaşlık amacı ile konut aldığını da ifade eden Andaç, "Uluslararası gayrimenkul yatırımcıları için ülkelerin rekabeti her geçen gün arıyor. Bizlerin bu kapsamda vatandaşlık programları dışında Altın Vize gibi yenilikçi programlara ihtiyacımız var. Ülkemizde bürokratik engellerin kaldırılması, süreçlerin hızlandırılması, şeffaflık, korucu sistemler geliştirilmesi gibi eksiklerimizi hızla tamamlamamız gerekiyor. Ayrıca satış sonrası hizmet eksikliklerimizi giderilmeli, firmaların lisanslanması ve danışmanların sertifika programlarını geliştirmeliyiz. Kurumlarımızın da bu konuyu etkin bir şekilde ele alması, bunun bir milli politika olarak görmesini sağlamalıyız" dedi.