Tomarza Belediyesi berber ve kuaförleri dezenfekte etti - Son Dakika

Tomarza Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan ve bugün yeniden açılan berber ve kuaförleri dezenfekte etti.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, yaptığı açıklamada, yeniden faaliyetlerine başlayan berber ve kuaförlerin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kurallara riayet edeceğinden şüphesi olmadığını belirtti.

Şahin, "Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah hep beraber bu salgın hastalığı yeneceğiz. Bu vesileyle başta berberlerimiz olmak üzere tüm esnaflarımıza hayırlı işler diliyorum." ifadelerini kullandı.