Son Dakika Haberleri: "Toplam kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü"

"Toplam kartlı ödeme tutarı geçen yıl yüzde 21 büyüdü"

12 dakika önce

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "BKM verilerine göre, toplam kartlı ödeme tutarı 2018'de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL'ye ulaştı.

BKM Genel Müdürü Soner Canko, "BKM verilerine göre, toplam kartlı ödeme tutarı 2018'de yüzde 21 büyüyerek 817 milyar TL'ye ulaştı. 2018 yılında bir önceki yıl olduğu gibi hava yolları sektörü kartlı ödemelerde en fazla artış gösteren sektör oldu" açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 01:40 

Soner Canko, Ekonomi
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