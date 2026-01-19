Toplantıda Uzlaşma Sağlandı

'UZLAŞMA VAR'

Yaklaşık 3 saat 20 dakika süren toplantı sona erdi. Toplantının ardından MHP'li Yıldız, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldız, toplantının iyi geçtiğini ve tüm ayrıntıların konuşulduğunu belirtti. Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlanıp sağlanmadığına ilişkin soru üzerine Yıldız, "Evet diyebiliriz. Rapor üstüne bir kez daha çalışırız, ayrıntılara girdik ancak uzlaşma var" ifadelerini kullandı. Öte yandan, bir 'Süreç Yasası'nın olacağını belirtten Yıldız, çalışmaların tam bir uyum içerisine sonuçlanacağını dile getirdi.

Yıldız, taslak rapor içerisinde 'Umut hakkı'nın yer alıp almayacağı ile ilgili soruya da, "Umut hakkı bizim başından itibaren dile getirdiğimiz bir hak. Biz dile getiriyoruz önemli olan o. Bir sonraki toplantımız bu hafta perşembe günü olabilir" cevabını verdi.

Haber: Aliekber METE/ANKARA,