Toroslar Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Toroslar Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Toroslar Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, ilçede yaklaşık 830 hektarlık alanda yapılması planlanan revizyon uygulama imar planı ilgili komisyona havale edildi.

Toroslar Belediyesi ağustos ayı meclis toplantısında, ilçede yaklaşık 830 hektarlık alanda yapılması planlanan revizyon uygulama imar planı ilgili komisyona havale edildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Atsız Afşin Yılmaz başkanlığında Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıda, ilçede yaklaşık 830 hektar alanda yapılması planlanan Toroslar 3. etap revizyon uygulama imar planı görüşülerek, ilgili komisyonlara havalesi oy birliğiyle kabul edildi. İmar planı hakkında meclis üyelerini bilgilendiren başkan Yılmaz, "Birinci ve ikinci etap çalışmaları tamamlandı. Bu konuda hemşehrilerimizden olumlu dönüşler aldık. Üçüncü etap ise merkez mahallelerimizi kapsıyor, ekibimizin özverili çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:11

Kaynak: AA

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