Torun Kızığıyla Antrenman

Türkiye genelinde düzenlenen maratonlara yaklaşık 15 yıldır katılan Afşinli sporcu Ali Ayar, etki olan kar yağışında torununun kızağını çekerek antrenman yapıyor.

Kış mevsiminin sert geçtiği Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde farklı bir yöntemle hazırlıklarını sürdüren maraton sporcusu Ali Ayar, bu kez torunu için yaptığı kar kızağını çekerek koştu. Hem antrenman yapan hem de torunuyla keyifli vakit geçiren sporcu, sporun her yaşta ve her şartta yapılabileceğini gösterdi.

2010 yılından bu yana Türkiye'de düzenlenen tüm maratonlara katıldığını ve amacının Ashab-ı Kehf'i tanıtmak olduğunu belirten Ayar, "Son dönemde torunum Zeynep için yaptığım kızakla koşarak antrenmanlarımı sürdürüyorum. Herkesi spor yapmaya davet ediyorum. Spor sayesinde yaklaşık 30 kilo verdim. Bu durumda hem torunum temiz hava alıyor, hem ben spor yapıyorum" dedi. - KAHRAMANMARAŞ