Torun: "Yerel Seçimlerde Bizim Gündemimizde Hayatı Nasıl Ucuzlatacağımız Var"
1 saat önce
- Gazetecilerden detaylar Seyit Torun'un açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.
- Gazetecilerden detaylar Seyit Torun
'un açıklamaları ANKARA - CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:10 Kaynak: AA
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