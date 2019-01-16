Son Dakika Haberleri: Torun: "Yerel Seçimlerde Bizim Gündemimizde Hayatı Nasıl Ucuzlatacağımız Var"

Torun: "Yerel Seçimlerde Bizim Gündemimizde Hayatı Nasıl Ucuzlatacağımız Var"

1 saat önce

- Gazetecilerden detaylar Seyit Torun'un açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

- Gazetecilerden detaylar
Seyit Torun'un açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:10 Kaynak: AA

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