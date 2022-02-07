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Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu - Son Dakika

Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu

07.02.2022 13:06
Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu

Artvin'de iki torununu okul servisine traktörüyle götüren 72 yaşındaki İsmail Usta, virajı alamayarak traktörüyle birlikte uçuruma yuvarlandı. Kazada dede olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde gece kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu Cihan Usta (13) ve Mustafa Usta (17)'yı köy servisine götürmek istedi.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

Torunlarını okul servisine götürürken traktörüyle uçuruma yuvarlanan dede hayatını kaybetti

DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan şans eseri kurtuldu.

Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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Mustafa Usta, İsmail Usta, Maden, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu - Son Dakika
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