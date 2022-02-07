Torunlarını traktörle okul servisine yetiştirmeye çalışıyordu! Artvinli dedenin feci sonu - Son Dakika

Merkeze bağlı Yukarı Maden köyünde gece kar yağınca Akaşen mahallesinde oturan İsmail Usta (72), iki torunu Cihan Usta (13) ve Mustafa Usta (17)'yı köy servisine götürmek istedi.

UÇURUMA YUVARLANDILAR

Köyün girişine geldiği sırada traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden dede, metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı.

DEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada dede İsmail Usta olay yerinde hayatını kaybederken, iki torunu ise yara almadan şans eseri kurtuldu.

Olay yerine Jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve İtfaiye ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.