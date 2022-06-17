Tosya'da 5 bin 736 öğrenci karne aldı

İlçede 609'u okul öncesi, 1614'ü ilkokul, 1668'i ortaokul ve 1845'i lise öğrencisi olmak üzere 5 bin 736 öğrenci karnelerini aldı, 410 öğretmen ile yaz tatiline başladı.

Kaynak: AA

Ferhat Özen, Kastamonu, Hisarcık, Tosya, Güncel, Son Dakika

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