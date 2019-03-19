Tosya'da Fitness Merkezi Açıldı

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapılan fitness merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Kastamonu'nun Tosya İlçesinde, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yapılan fitness merkezinin açılışı gerçekleştirildi.



Mehmet Erkaragülle Kapalı Spor Salonu'nda açılan fitness merkezinin kurdelesini, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahin ve protokol üyeleriyle birlikte kesti.



Özellikle gençleri sportif faaliyetlere yönlendirebilme ve bu alanlarda daha çok vakit geçirebilmelerini sağlayabilme gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Kaymakam Deniz Pişkin, "İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğümüze birkaç ay önce Kaymakamlığımızca alınan bir takım spor malzemelerinin teslimini yapmıştık. Bu günde Belediyemizin temin ettiği özellikle fıtness aletleriyle ve bilardosuyla zengin bir malzeme takımının teslimini yaptık. Daha önce de bütün okullarımıza birer masa tenisi ekipmanı hediye eden Belediye Başkanımıza, çocuklarımıza ve gençlerimize sağladığı bu spor ekipmanları desteğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.



"Tosya'mıza ve Tosyalı hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun"



Belediye Başkanı Kazım Şahin ise yaptığı konuşmada, her türlü olumlu girişimlere Belediye olarak katkı sunduklarını belirterek, "Kaymakamımızın başlattığı, "Kütüphanesiz Okul, Kitapsız Öğrenci Kalmasın " ve " Okuyan Bir Tosya Hayalim Var " kampanyalarına, kültürel, sportif ve sanatsal her türlü faaliyetlere Belediye olarak karınca kararınca elimizden geldiği kadar destek vermeye çalışıyoruz. Bu günde bu kapsamda alınan malzemelerin açılışını gerçekleştirmiş olduk. Ben başta Sayın Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tosya'mıza ve Tosyalı hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KASTAMONU

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