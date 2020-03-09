Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı - Son Dakika Spor

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı

6 saat önce

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.

Tottenham'da forma giyen Bergwijn sakatlandı, System.String[]

Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Londra ekibinde, sakat futbolculara bir yenisi eklendi.


Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ligde Burnley ile oynanan maçta sol ayak bileğinden sakatlandığı ve tedavisine başlandığı kaydedildi.


Tottenham'da Harry Kane, Heung-min Son, Moussa Sissoko ve Juan Foyth'un sakatlıkları devam ediyor.


UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında yarın deplasmanda Leipzig ile karşılaşacak başkent temsilcisi, hafta sonunda ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.


Jose Mourinho, Tottenham, Londra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:26 
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