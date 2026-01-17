Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem atandı.
Atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre TPAO Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Cem Erdem'in ataması yapıldı.
Son Dakika › Ekonomi › TPAO Genel Müdürlüğüne Cem Erdem atandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?