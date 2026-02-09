Trablusşam'da Bina Çöktü: 14 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Trablusşam'da Bina Çöktü: 14 Ölü

09.02.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan'da çöken binada 14 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi kurtarıldı.

Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, Tebbene Mahallesi'nde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Hureyş, enkazdan 8 kişinin sağ kurtarıldığını, 14 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.

Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Güncel, Lübnan, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablusşam'da Bina Çöktü: 14 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

11:00
’’Felaketimiz olur’’ diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
''Felaketimiz olur'' diyen Cumhurbaşkanı haklı çıkartan tablo
10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:16
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım ’beni öldür’ dedi
Eşini 16 bıçak darbesiyle öldüren canini ifadesi: Aldatırken yakaladım 'beni öldür' dedi
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:42:59. #7.11#
SON DAKİKA: Trablusşam'da Bina Çöktü: 14 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.