Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam kentinde eski bir binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 14'e çıktı.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Sivil Savunma Genel Müdürü İmad Hureyş, Tebbene Mahallesi'nde dün çöken binanın enkazında arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Hureyş, enkazdan 8 kişinin sağ kurtarıldığını, 14 kişinin ise hayatını kaybettiğini açıkladı.
Trablusşam Belediye Başkanı Abdulhamid Kerime, daha önce binanın çökmesi sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › Trablusşam'da Bina Çöktü: 14 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?