Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinde huzur hakları Mehmetçiğe bağışlandı

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisi üyeleri, huzur haklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin aralık ayı ikinci toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, gündemde bulunan İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen 4 maddenin müzakeresi yapılarak, maddeler komisyon kararı doğrultusunda kabul edildi.

Zorluoğlu, daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin Barış Pınarı Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması üzerine ekim ayında huzur haklarını Mehmetçik Vakfı'na bağışlamak istedikleri hatırlatarak, kendisine sunulan bağışı büyük bir onurla Mehmetçik Vakfı'nın hesabına yatırdığını ifade etti.

Bağış dekontunu da meclis üyeleri ile paylaşan Zorluoğlu, Büyükşehir Belediye Meclisi olarak böyle bir bağışa imza attıkları için mutluluk ve gurur duyduğunu vurguladı.