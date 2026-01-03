Trabzon\'da Buzlanma Kazası

Trabzon'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan cip, demir korkulukları aşarak sitenin bahçesine düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 61 FH 822 plakalı cip rampa aşağı inerken buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücü Farabi H. (51) yönetimindeki araç, demir korkulukları aşarak sitenin bahçesine savruldu. Kazada yaralanan sürücüye ilk müdahale ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Farabi H.'nin sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise siteye ait güvenlik kameralarına yansıdı. - TRABZON