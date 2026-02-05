Trabzon'da Dolmuşlar Yeni Kalkış Noktalarına Geçiyor - Son Dakika
Trabzon'da Dolmuşlar Yeni Kalkış Noktalarına Geçiyor

05.02.2026 15:19
Başkan Genç, trafik yoğunluğunu azaltmak için dolmuşların kalkış noktalarını yeniden belirlediklerini duyurdu.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, şehir içi trafikte yoğunluğun azaltılabilmesi amacıyla dolmuşların kalkış noktalarının yeniden belirlendiğini söyledi.

Genç, Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, ulaşımda yıllardır biriken sorunlara kalıcı çözümler üretmek için çalıştıklarını söyledi.

Özellikle Meydan bölgesindeki araç trafik yükünü azaltmayı hedeflediklerini belirten Genç, "Meydan bölgesinde köprü altı olarak bilinen alan, trafik yoğunluğunun ana sebeplerinden biriydi. Bu alanı boşaltmak zorundaydık. Dolmuşlar artık orada değil, Esentepe Mahallesi'nde oluşturduğumuz depolama alanında konuşlanacak. Eski Baro binası önü ve Fatih Parkı'nın alt kısmında her mahalle için bir dolmuş bekleyecek, o dolup hareket ettikten sonra depolama alanından diğer araç gelecek. Vatandaşlarımızın Meydan'a erişiminde herhangi bir sorun olmayacak ama dolmuşlar Meydan'a girmediği için trafik yükü ciddi oranda rahatlayacak." diye konuştu.

Batı mahallelerinden gelen dolmuşların depolama alanının ise Pazarkapı'daki Hanife Hatun Cami çevresi olarak belirlendiğini ifade eden Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Postane bölgesi ve Kahramanmaraş Caddesi özellikle okulların açık olduğu dönemlerde ve Ramazan aylarında ciddi bir sıkışıklık yaşıyordu. Batı bölgesine hizmet veren dolmuşlarımızın tamamını Pazarkapı'ya alıp postane önünü dolmuşlardan arındırıyoruz. Ancak vatandaşımızı Pazarkapı'ya kadar yürütmeyeceğiz. Kadınlar Pazarı, Mumhaneönü ve Kemeraltı gibi çarşı pazar alışkanlıkları da göz önünde bulundurularak Mumhane önünde her mahalle için bir dolmuş toplam 6 araç bulunacak. Dolup hareket edince yeni araç gelecek. Böylece çarşı sirkülasyonunu da korumuş olduk. Hem trafik rahatlayacak hem de vatandaşımız mağdur olmayacak."

Kaynak: AA

Trabzon, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15:55
