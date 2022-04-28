TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR - Son Dakika
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TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR

28.04.2022 16:39

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce (KTÜ), Karadeniz'i tehdit eden deniz çöplerinin azaltılması için 4 ülkeden 6 kuruluşun yer aldığı uluslararası araştırma ve toplumsal farkındalık projesi hazırlandı.

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi'nce (KTÜ), Karadeniz'i tehdit eden deniz çöplerinin azaltılması için 4 ülkeden 6 kuruluşun yer aldığı uluslararası araştırma ve toplumsal farkındalık projesi hazırlandı. Proje kapsamında katı atık ve deniz çöplerine karşı bilinç ve farkındalığı arttırmak için atık toplama ve geri dönüşüm etkinliği düzenlendi.

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi öncülüğünde, Türkiye'nin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan Gürcistan, Romanya ve Bulgaristan'ın da ortak olduğu Avrupa Birliği (AB) destekli 'Karadeniz Ekosistemini Korumak İçin Toplumsal Farkındalığı Artırarak Deniz Çöplerini Azaltma LitOUTer' araştırma ve toplumsal farkındalık projesi hayata geçirildi. Proje her yıl gittikçe artan bir sorun olan deniz çöpleri ve tehlikeleri konusunda, bireysel, toplumsal, ulusal ve uluslar arası farkındalık yaratarak, halkın ve kamu kurumlarının birlikte hareket ederek Karadeniz'de deniz çöplerinin azaltılmasında çözüme katkı verilmesini hedefliyor. Proje kapsamında KTÜ Merkez Kanuni Kampüsünde 88'nci yıl Anadolu Lisesi ve Cudibey Ortaokulu öğrencilerinin katılımıyla dağıtılan eldiven ve çöp poşetleriyle belirlenen bölgelerde çöp toplandı.

'SORUN ÇÖP ATMAKLA BAŞLIYOR'

KTÜ Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi'nden projenin yürütücüsü Doç. Dr. Coşkun Erüz, sorunun çöp atmakla başladığını belirtti. Doç. Dr. Erüz, 'Bugün yaptığımız etkinlik kesinlikle çöp toplama işi değildi. İnsanlara gözlerimizle görmediğimiz alanlarda dahi ne kadar çok çöp bıraktığımızı ve sorun olduğunu göstermek. Tamamen deniz çöpleri anlamında farkındalık yapmak için bu etkinliği düzenledik. Denize taşınan katı atıkların farkındalığını oluşturmak amacıyla LitOUTer projesi Türkiye'de Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), merkez kampüsünde her gün temizlenen alanlarda insanların duyarsızlığı sonucunda sağa sola atılan çöp olup olmadığının incelemesini yaptık. Şunu gördük ki toplanan atıkların yüzde doksanından fazlası sigara izmariti, ambalajlar, maske ve strafor benzeri günlük kullandığımız yürürken kullanıp attığımız atıkların oluşturduğunu gördük. Biz duyarlı davranmazsak sorunu yetkililer sorunu çözmeye çalışsa bile çözmemiz mümkün değil dedi.Sorunun çöp atmakla başladığını söyleyen Doç. Dr. Erüz, Lütfen bir tane bile olsa sigara izmariti bile atmayalım. Çünkü doğaya atılan her atık rüzgarla, yağmurla ve kanalizasyonlar aracılığıyla denize taşınıyor ve Karadeniz'e birikiyor. Biriken bu çöplerde ne yazık ki 500 yılı bulan süre boyuncu kirletmeye devam ediyor ve canlıları öldürmeye insan sağlığına zarar vermeyi sürdürüyor. İnsan ve çevre sağlığı için denizlerimizin sağlığı için mutlaka bilinçli ve farkında olmamız gerekiyor. Karadeniz tek ve biz insanlar olarak onu korumak için dikkatli ve bilinçli olmamız gerekiyor' dedi.(DHA)

TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR
TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR
TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR
TRABZON'DA FARKINDALIK İÇİN TEMİZLENMİŞ ALANLARDA ÇÖP TOPLADILAR

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Karadeniz Teknik Üniversitesi, Araştırma, Karadeniz, Sürmene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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